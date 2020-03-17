Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 160. son bölüm canlı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle ve EDHO 160. bölüm canlı izle seçenekleri izleyiciler tarafından akşam saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Boran'ın vurulmasıyla sona eren 159. bölümün ardında gelen haberle büyük bir savaş başlıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Boran'ın ölüm haberine en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin oluyor. Peki, heyecan dolu yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm canlı izle ekranını ve son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 160. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!"

Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler.