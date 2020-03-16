Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'e karşı önlem alındı... Fenomen dizinin seti önceki gün baştan sona ilaçlanlandı. Nostaljik dizide Yaman Ailesi'nin oğlu Demir Yaman'ı canlandıran Murat Ünalmış, hijyen çalışmalarını kayıt altına aldı. 38 yaşındaki yakışıklı oyuncu, o görüntüleri de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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