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    • 13.03.2020 09:27
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    • 13.03.2020 09:27
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    Züleyha ve Demir'i öldürdü mü? 60. yeni bölüm fragmanı izle

    60. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında perşembe akşamı büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi 59. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Züleyha perişan halde eve ulaşıyor. Demir'in Züleyha'yla ilgili verdiği karar herkesi şaşırttı. Hünkar yine araya girmeye kalktı ama Demir'i kimse durduramadı. Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur.

    Züleyha ve Demir'i öldürdü mü? İşte yeni bölüm fragmanı

    Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı izle... Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Son bölümde Züleyha'ya en sonunda çaresizce ölümü seçti. Eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçti ve kendi hayatında da vazgeçip, Adana'nın ortasında üzerine benzin döktü. Bölümün ardından izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar


    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur.

    DEMİR'İ KİMSE DURDURAMIYOR

    Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir'i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır!

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