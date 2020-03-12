Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı izle... Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Son bölümde Züleyha'ya en sonunda çaresizce ölümü seçti. Eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçti ve kendi hayatında da vazgeçip, Adana'nın ortasında üzerine benzin döktü. Bölümün ardından izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur.

DEMİR'İ KİMSE DURDURAMIYOR

Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir'i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır!