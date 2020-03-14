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    • Magazin
    • 14.03.2020 16:16
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    • 14.03.2020 16:16
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    Obada intikam sesleri: 15. bölüm fragmanında Gündüz'ün çığlıkları yükseliyor! Balgay artık...

    ATV'de çarşamba akşamı milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'da bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Son bölümde Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze geldi. Zor durumda kalan Osman Bey, Balgay'ın planlarını bozmaya devam etti. Bölümün ardından heyecanla beklenen . bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanan olaylar

    Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanında Gündüz ölecek mi?

    Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da bu hafta dikkat çeken olaylar yaşandı. Balgay tarafından Kayı Obasında tuzak kurulan Osman Bey bu zorlu durumdan kurtulmasını bildi. Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı bölümün ardından yayıncı kuruluş ATV tarafından yayınlandı. Fragmanda Balgay'ın Osman Bey'in ağabeyi Gündüz'e işkence yaptığı görülüyor. İşte Kuruluş Osman yeni fragmanında yaşanacak olaylar

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

    Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır.

    OSMAN BEY'E TUZAK

    Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır.

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