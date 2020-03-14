Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da bu hafta dikkat çeken olaylar yaşandı. Balgay tarafından Kayı Obasında tuzak kurulan Osman Bey bu zorlu durumdan kurtulmasını bildi. Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı bölümün ardından yayıncı kuruluş ATV tarafından yayınlandı. Fragmanda Balgay'ın Osman Bey'in ağabeyi Gündüz'e işkence yaptığı görülüyor. İşte Kuruluş Osman yeni fragmanında yaşanacak olaylar

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır.

OSMAN BEY'E TUZAK

Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır.