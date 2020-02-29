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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu paylaştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Türkiye 33 şehidine ağlarken, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile olan öpüşme videosunu Instagram hesabından paylaştı olanlar oldu... Önceki gün Suriye'nin İdlib kentinden gelen şehit haberi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. 33 şehidimiz henüz toprağa girmemişke, magazin ünlüsü Şeyma Subaşı Instagram hesabından sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu yayınladı. Şeyma Subaşı'nın bu 'duyarsız' davranışı sonraı ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Şeyma Subaşı'nın o videosu ve Demet Akalın'ın olay yaratan o sözleri.

29.02.2020 14:38 - Son Güncelleme: 29.02.2020 15:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





