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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu paylaştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Türkiye 33 şehidine ağlarken, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile olan öpüşme videosunu Instagram hesabından paylaştı olanlar oldu... Önceki gün Suriye'nin İdlib kentinden gelen şehit haberi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. 33 şehidimiz henüz toprağa girmemişke, magazin ünlüsü Şeyma Subaşı Instagram hesabından sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu yayınladı. Şeyma Subaşı'nın bu 'duyarsız' davranışı sonraı ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Şeyma Subaşı'nın o videosu ve Demet Akalın'ın olay yaratan o sözleri.

29.02.2020 14:38 - Son Güncelleme: 29.02.2020 15:00
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu paylaştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Geçtiğimiz 27 Şubat günü gerçekleşen hain saldırı sonucu 36 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, 7'den 70'e herkesin ciğerleri yanarken Şeyma Subaşı ne yaptı dersiniz?

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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu paylaştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

DUDAK DUDAĞA PAYLAŞIM

Türkiye şehitlerine ağlarken Şeyma Subaşı sevgilisiyle tatilinden, dudak dudak video paylaştı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu paylaştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLARKEN...

Şimdilerde sevgilisi ve kızı Melisa ile yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisiyle öpüşürken çektiği anların görüntüsünü paylaştı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu paylaştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Tabi bu paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü ve Şeyma Subaşı'dan ani bir 'R' hareketi geldi.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu paylaştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Paylaşımı kısa sürede tepki çeken Subaşı, hemen ardından Türk Bayrağı fotoğrafı paylaşarak altına, "Başımız sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum, dualarım onlarla. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" notunu düştü.

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