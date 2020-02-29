Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu paylaştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye 33 şehidine ağlarken, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile olan öpüşme videosunu Instagram hesabından paylaştı olanlar oldu... Önceki gün Suriye'nin İdlib kentinden gelen şehit haberi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. 33 şehidimiz henüz toprağa girmemişke, magazin ünlüsü Şeyma Subaşı Instagram hesabından sevgilisi Guido Senia ile öpüşme videosu yayınladı. Şeyma Subaşı'nın bu 'duyarsız' davranışı sonraı ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Şeyma Subaşı'nın o videosu ve Demet Akalın'ın olay yaratan o sözleri.
Paylaşımı kısa sürede tepki çeken Subaşı, hemen ardından Türk Bayrağı fotoğrafı paylaşarak altına, "Başımız sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum, dualarım onlarla. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" notunu düştü.