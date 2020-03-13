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    • Magazin
    • 13.03.2020 18:17
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    • 13.03.2020 19:05
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    ve karantinaya mı alınacak? Şeyma Subaşı Instagram hesabından açıklama yaptı!

    karantinaya mı alınacak? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede binlerce ölüme neden olan koronavirüs vakası son olarak Türkiye'de görüldü. Şeyma Subaşı'nın İtalya’dan gelen sevgilisi 'nın 14 gün kuralına uymaması üzerine deport edilmesi gündeme geldi ve İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte deport etmekle ilgili araştırma yapıyor. Peki, , nedir? İşte merak edilenler...

    Şeyma Subaşı karantinaya mı alınacak?

    Şeyma Subaşı karantinaya mı alınacak sorusu gündem oldu. Koronavirüs vakasının görüldüğü İtalya'dan, ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı ülkede 1016 kişi hayatını kaybetti. Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise Şeyma Subaşı için Türkiye'ye geldi.

    BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

    Sağlık Bakanlığı'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı. Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'nın düşüncesiz tavrı sosyal medyada büyük tepki gördü.

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