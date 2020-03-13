Şeyma Subaşı karantinaya mı alınacak sorusu gündem oldu. Koronavirüs vakasının görüldüğü İtalya'dan, ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı ülkede 1016 kişi hayatını kaybetti. Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise Şeyma Subaşı için Türkiye'ye geldi.

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı. Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'nın düşüncesiz tavrı sosyal medyada büyük tepki gördü.