Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Ece Erken'in yasak aşkını ifşa eden Benan Mahmutyazıcıoğlu Instagram'da gündeme oturdu. Magazin dünyasının çok konuştuğu haber Ece Erken ve yasak aşkından geldi. Ece Erken'in gece yarısı yasak aşkıyla tartıştığı ve sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evine gelerek arabalarının aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Olay görüntülerin Benan Mahmutyazıcıoğlu tarafından ifşa edilmesinin ardından tüm gözler bu kez Ece Erken'a çevrildi. Peki, Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte yanıtı!

BENAN MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Benan Mahmutyazıcıoğlu hakkında çok detaylı bilgiler bulunmuyor. Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Ece Erken ve eşinin ilişkisini 3 ay önce duyan Benan Mahmutyazıcıoğlu hemen boşanmak için mahkemeye başvurdu. Boşanma davası açan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bir yıldan beri Ece Erken ile ilişkisinin devam etmesine rağmen evliliğine nokta koymak için ilk adımı yeni attı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'dur.