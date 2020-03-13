Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.03.2020 17:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2020 17:59
    ABONE OL

    13 Mart kim elendi? , puan durumu nasıl?

    kim elendi? kim sorusuna programın izleyicileri yanıt arıyor. haftanın son gününde araştırılıyor. Her hafta bir kişinin büyük ödüle uzandığı, bir kişinin ise programa veda ettiği Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan yine doruktaydı. Haftanın en düşük puanını alan Hatice, kayınvalidesi Hanife hanım ile yarışmaya veda etti.

    13 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi?

    13 Mart kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi belli oldu. Gelin adaylarının en iyi yemekleri yaparak birincilik ödülü kazanmaya çalıştığı 13 Mart Cuma günü için araştırılıyor. Yarışmada bugün heyecan dolu bir bölüm daha yaşandı. Hatice ve Başak arasında yarışmada kalmak için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Haftanın en düşük iki puanını Hatice ve Başak almıştı.

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Haftanın en düşük puanını alan iki gelin Başak ve Hatice oldu. İki yarışmacı arasından en düşük puanı alan Hatice, kayınvalidesi Hanife hanım ile yarışmaya veda etti.

    GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM?

    Gelinim Mutfakta yarışmasında beş altın bileziğin sahibi 71 puanla Elif Akçam oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu

    GELİNİM MUTFAKTA 13 MART CUMA PUAN DURUMU

    Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son tadımını Hüsniye Hanım yaptı. Tahinli Pide oylamasında Hüsniye Hanım Başak'a 3 puan verdi. Hüsniye Hanım'dan 4 puan alan isim Ezgi olurken 5 puanı alan gelin ise Elif oldu. Böylelikle Hüsniye Hanım kendi gelini Hatice'ye 1 puan vermiş oldu.

    Elif kayınvalidelerden tam 20 puan alarak Çeyrek altının sahibi olan gelin oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin 13 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi kim, puan durumu nasıl?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri