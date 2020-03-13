13 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi belli oldu. Gelin adaylarının en iyi yemekleri yaparak birincilik ödülü kazanmaya çalıştığı Gelinim Mutfakta puan durumu 13 Mart Cuma günü için araştırılıyor. Yarışmada bugün heyecan dolu bir bölüm daha yaşandı. Hatice ve Başak arasında yarışmada kalmak için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Haftanın en düşük iki puanını Hatice ve Başak almıştı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelin Başak ve Hatice oldu. İki yarışmacı arasından en düşük puanı alan Hatice, kayınvalidesi Hanife hanım ile yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta yarışmasında beş altın bileziğin sahibi 71 puanla Elif Akçam oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu

GELİNİM MUTFAKTA 13 MART CUMA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son tadımını Hüsniye Hanım yaptı. Tahinli Pide oylamasında Hüsniye Hanım Başak'a 3 puan verdi. Hüsniye Hanım'dan 4 puan alan isim Ezgi olurken 5 puanı alan gelin ise Elif oldu. Böylelikle Hüsniye Hanım kendi gelini Hatice'ye 1 puan vermiş oldu.

Elif kayınvalidelerden tam 20 puan alarak Çeyrek altının sahibi olan gelin oldu.