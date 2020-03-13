Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu bağlanınca... Söylemezsem Olmaz canlı yayınında şok istifa!
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Şok açıklamadan önce Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu programa bağlandı ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun ortaya çıkardığı Ece Erken'in videosu hakkında ilk kez konuştu. Söylemezsem Olmaz canlı yayıında yaşanan şok gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Ece Erken'in istifası akıllara, "Ece Erken kovuldu mu?" sorusunu getirdi. İşte Ece Erken, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu üçgeninde son dakika gelişmeleri...
Ece Erken, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifasını duyurdu. Ece Erken, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun ortaya çıkardığı Ece Erken videsoundan sonra, 13 Mart Beyaz Tv canlı yayınında konuşan Ece Erken'in istifası bir süre konuşulacağa benziyor. İşte Ece Erken ve sevgilisinin canlı yayındaki sözleri...
EVLİ SEVGİLİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DA KONUŞTU
Olay sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlandı. Mahmutyazıcıoğlu, şunları dile getirdi: "Günah keçisi aranıyorsa burda suçlu benim. Ben kimsenin üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Ben bir yerde yakalanmadım. Bu saatten sonra kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bana saldırmak prim yapmaz. Bu yüzden Ece'ye saldırıyorlar. Dün olmuş bir şey değil bu eski bir görüntü. Gülüp geçtiğim bir şey benim. Pişman değilim, arkasındayım. Herkes sussun, bu saatten sonra konuşan kötü niyetlidir, gaddardır. Bu işin arkasındayım. Hatasıyla sevabıyla arkasındayım."
ECE ERKEN SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN İSTİFA ETTİ!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarının ardından Ece Erken, sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programına geldi. Programdan istifa ettiğini açıklayan Erken, "İstifa etmem istenmedi. Ama benim tatile ihtiyacım var. Ben hiçbir zaman üçüncü şahıs olmadım. Şu saatten sonra kim ne konuşursa konuşsun, Şafak'ın da dediği gibi gaddarlık yapar. Şafak gereken cevabı kanunen verir."