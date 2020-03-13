9-15 Mart haftası dolunay ve süper ay burçlara etkisi oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları detayları sayfamızda yer alıyor. 9 Mart Pazartesi gününde Başak burcunda bir Dolunay gerçekleşmişti. Dolunay'ın burçlara etkisine bakacak olursak; Bunun yanında 9 Mart Pazartesi gününde Başak burcunda bir Dolunay var. Dolunay'ın burçlara etkisine bakacak olursak; olaylara karşı daha çok titizlikle yaklaşacağız. Ev düzenleme, temizlik gibi konuları daha istekli bir şekilde yapacağız. İlişkilerde ise yanlış anlaşılmamak adına daha net olmak zorunda kalacağız. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 9-15 Mart haftalık burç yorumları haberimizde…

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