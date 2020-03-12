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    • Magazin
    • 12.03.2020 Gazete
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    nefes kesti! Reytingleri alt üst etti

    Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hız kesmiyor... Dizi, önceki akşam bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Fenomen dizi; tüm kişilerde 8,24 izlenme oranı ve 18,88 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

    Nefes kesti

    Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hız kesmiyor... Dizi, önceki akşam bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Fenomen dizi; tüm kişilerde 8,24 izlenme oranı ve 18,88 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bölüm etiketi de, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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