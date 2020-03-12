Genç oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi için gittiği İran'da Coronavirüs salgınına bizden önce tanıklık etti. Birkaç haftadır İran'da mahsur kalan Akdoğan, Türkiye'deki ilk vakanın görünmesinin ardından "Kimseyi ayrıştırmayın" dedi ve ekledi:

"Birbirimizi dışlamak yerine bilinçlendirmeliyiz. Her şeyden önce kendimizi hastalığa karşı koruyalım. Takviye vitaminler, bolca yeşillik ve zencefil tüketmek lazım. Herkesi bir telaş sardı ama bunun nedeni sosyal medyadaki bilgi kirliliği."