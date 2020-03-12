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    • Magazin
    • 12.03.2020 Gazete
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    'da bulunan 'dan coronavirüse karşı mesaj: Dayanışma vakti

    Genç oyuncu , sevgilisi için gittiği 'da Coronavirüs salgınına bizden önce tanıklık etti. Birkaç haftadır İran'da mahsur kalan Akdoğan, 'deki ilk vakanın görünmesinin ardından "Kimseyi ayrıştırmayın" dedi.

    İran'dan mesaj var: Dayanışma vakti!

    Genç oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi için gittiği İran'da Coronavirüs salgınına bizden önce tanıklık etti. Birkaç haftadır 'da mahsur kalan Akdoğan, 'deki ilk vakanın görünmesinin ardından "Kimseyi ayrıştırmayın" dedi ve ekledi:

    "Birbirimizi dışlamak yerine bilinçlendirmeliyiz. Her şeyden önce kendimizi hastalığa karşı koruyalım. Takviye vitaminler, bolca yeşillik ve zencefil tüketmek lazım. Herkesi bir telaş sardı ama bunun nedeni sosyal medyadaki bilgi kirliliği."

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