EDHO 159. bölüm izle! Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu bölümde kontrol edilmesi zor bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha ediyor. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansız bir hale geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. son bölümü izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.



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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.

HIZIR'IN SABRI TAŞIYOR

Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir.

TEKİN'İN ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır.

BAHAR ÖLÜYOR, TUFAN YIKILIYOR!

Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder.

BORAN ÖLECEK Mİ?

Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.