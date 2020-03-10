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    • 11.03.2020 09:23
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    Hayatını riske attı! ATV ile son bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 159. bölüm tek parça izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm izle seçeneği ve ATV ile son bölüm izle izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Salı akşamları ATV ekranlarında dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bugün izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden oluyor. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atıyor. . bölümü ATV üzerinden izleme ekranı ve linki aşağıda bulunuyor. Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm izle

    159. bölüm izle! Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu bölümde kontrol edilmesi zor bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha ediyor. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansız bir hale geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. son bölümü izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. BÖLÜM - TIKLA İZLE

    EDHO 160.BÖLÜM FRAGMANI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.

    HIZIR'IN SABRI TAŞIYOR

    Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir.

    TEKİN'İN ÖLÜM KALIM SAVAŞI

    Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır.

    BAHAR ÖLÜYOR, TUFAN YIKILIYOR!

    Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder.

    BORAN ÖLECEK Mİ?

    Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.

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