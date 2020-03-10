Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Boran ve Tufan arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle Boran karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN AYRILDI MI?

Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Boran'ı canlandıran Mustafa Üstündağ'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 159. bölümünde netlik kazanacak.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Kendisi 5 yaşındayken ablası ölmüş. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de bitirdi. Konservatuarda okumak için istanbul'a gitti ancak ilk sene sınavlarını kazanamadı. Kartal Sanat İşliği Tiyatro Grubunda Çocuk tiyatrosunda çalışmaya başladı. Bir sene sonra, tekrar sınava girdi, kazandı.