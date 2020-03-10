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    • 10.03.2020 17:42
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    • 10.03.2020 17:42
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    ? kimdir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı?

    ? ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 159. bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin İlyas ve Behzat'a "Boran'ı infaz edeceksiniz" sözleri dikkat çekmişti. Yeni bölümü heyecanla takip eden izleyiciler Boran'ın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? İşte detaylar

    Mustafa Üstündağ kimdir? EDHO'dan ayrıldı mı?

    Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Boran ve Tufan arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle Boran karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN AYRILDI MI?

    Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Boran'ı canlandıran Mustafa Üstündağ'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 159. bölümünde netlik kazanacak.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

    Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Kendisi 5 yaşındayken ablası ölmüş. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de bitirdi. Konservatuarda okumak için istanbul'a gitti ancak ilk sene sınavlarını kazanamadı. Kartal Sanat İşliği Tiyatro Grubunda Çocuk tiyatrosunda çalışmaya başladı. Bir sene sonra, tekrar sınava girdi, kazandı.

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