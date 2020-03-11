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    • 11.03.2020 17:23
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    • 11.03.2020 17:24
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    11 Mart Çarşamba canlı yayın izle! Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden yüzleşme

    'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Başarılı sunucu, 14 Şubat tarihinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Zehra Çalışkan'ı buldu. 11 Mart Çarşamba ında Zeliha Çalışkan neler anlatacak? Zeliha ve Şevket arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! Kim doğruyu söylüyor! Zeliha, kocası Şevket ve Şevket’in yengesi Halime Hanım ile karşı karşıya gelecek! Hacı’nın çok konuşulacak son hamlesi ve Müzeyyen'in herkesi şaşırtacak cevabı! Zeliha ve Şevket arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! Hepsi ve daha fazlası 11 Mart Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında!

    Esra Erol'da canlı izle!

    'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat'tan beri hiçbir haber alınamayan Zeliha canlı yayında tüm gerçekleri anlatacak! Müzeyyen eve dönecek mi? Hacı'nın çok konuşulacak son hamlesi ve Müzeyye'nin herkesi şaşırtacak cevabı!

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 11 MART ÇARŞAMBA - TIKLA

    Zeliha ve Şevket arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! Kim doğruyu söylüyor! Zeliha, kocası Şevket ve Şevket'in yengesi Halime Hanım ile karşı karşıya gelecek! 18 Ocak'ta çocuklarını bırakıp ortadan kaybolan Zeynep Çapar'ı Esra Erol buldu! Zeynep nerede ve kim yanında? Canlı yayında büyük yüzleşme! Esra Erol'da programında yaşanan son dakika gelişmeleri için izleyebilirsiniz!

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    Haberler Magazin Esra Erol 11 Mart Çarşamba canlı yayın izle! Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden yüzleşme
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