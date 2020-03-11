Esra Erol 10 Mart 2020 Salı günü kayıp Zeliha Çalışkan'ı buldu! Türkiye'yi gözyaşlarına boğan kavuşma

Esra Erol'un programına katılan eşi Şevket Çalışkan ise yayında sarf ettiği sözlerle izleyicileri şaşkına çevirdi. Eşi Zeliha'ya dair hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyen Şevket Bey, bu nasıl bir evlilik diye izleyiciyi isyan ettirdi.