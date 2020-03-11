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    • Magazin
    • 11.03.2020 19:49
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    • 11.03.2020 19:49
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    Moğol ? Balgay tarihte var mı, ne zaman ve nasıl öldü?

    Moğol ? ATV ekranlarının dev prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi bu akşam 14. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide son haftalarda merak edilen karakterlerden birisi de Moğol komutan Balgay oldu. Bu hafta Osman Bey ve Balgay arasında yaşanacak kavga izle dikkat çekerken izleyiciler dizinin yayınlandığı saatlerde sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman Balgay tarihte var mı, ne zaman ve nasıl öldü?

    Kuruluş Osman'daki Moğol Balgay kimdir?

    Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman her hafta saat 20.00'de milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor. devam ediyor. Diziye 10. bölümde Yurdaer Okur 'Balgay', Burak Çelik 'Kongar' ve Çağrı Şensoy 'Berkutay' karakteriyle dahil olmuştu. İzleyiciler ekranları başında Kuruluş Osman'ı takip ederken bu karakterler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Balgay kimdir? Kuruluş Osman Balgay tarihte var mı? Balgay tarihte var mı, ne zaman ve nasıl öldü? İşte merak edilenler...

    BALGAY KİMDİR?

    Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Komutan Balgay Türklerin baş düşmanlarından birdir. Orta Asya'dan beri katliamlara neden olan Moğollar sınırları aşıp Anadolu'ya kadar gelir. Zayıflamış iktidarlara hüküm sürmeyi hedefleyen Moğollar, bu topraklara göz diker. Tekfurların oyunlarıyla ilerlemeyi düşünen Komutan Balgay karşısında Osman Bey'i bulur.

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