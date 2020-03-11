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    • 11.03.2020 16:09
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    • 11.03.2020 16:09
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    Kuruluş Osman , tarihte var mı? Rabia Ana'yı canlandıran kimdir, kaç yaşında?

    Kuruluş Osman ? ATV ekranlarında Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisinde bu hafta dikkat çekecek gelişmeler yaşanacak. Bu hafta diziye yeni bir karakter daha katılıyor. Rabia Ana karakterini ise kimin canlandıracağı belli oldu. Kuruluş Osman'da Rabia Ana karakterine usta oyuncu hayat verecek. Peki, Rabia Ana'yı canlandıran , kaç yaşında? İşte hayatı...

    Kuruluş Osman Rabia Ana kimdir, tarihte var mı?

    Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dev prodüksiyonlu dizinin oyuncu kadrosuna bu akşam yeni bir isim daha dahil oluyor. Dizide Rabia Ana karakterini Yıldız Kültür canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman Rabia Ana kimdir, tarihte var mı? Rabia Ana'yı canlandıran Yıldız Kültür kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar

    KURULUŞ OSMAN RABİA ANA KİMDİR?

    Kuruluş Osman'daki Rabia Ana karakteri hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Dizide Rabia Ana karakterini Yıldız Kültür canlandıracak.

    YILDIZ KÜLTÜR KİMDİR?

    Yıldız Kültür, 31 Aralık 1944'te dünyaya geldi. Kültür, Ankara Devlet Konservatuvar Yüksek Bölümü mezunudur. Başlıca Ankara, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrolar'ında çalıştı. Sanat hayatında tiyatro turneleriyle tüm Türkiye'yi gezmiştir.

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