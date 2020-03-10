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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    Nefesler tutuldu! '' dizisinde heyecan dorukta

    Yayınlandığı ilk günden beri milyonları atv ekranına kilitleyen '' dizisinde heyecan dorukta... Son bölümde 'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan , 'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsıldı.

    Nefesler tutuldu

    Yayınlandığı ilk günden beri milyonları atv ekranına kilitleyen 'Kuruluş Osman' dizisinde heyecan dorukta... Son bölümde Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey, Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsıldı.

    Dizinin yarın akşam ekrana gelecek bölümünde ise şu sorular yanıt bulacak: 'in gizemli ziyaretçisi kim? Beylik niyetini ortaya koyan Osman Bey, kendisine kurulan pusudan kurtulabilecek mi? Bıçaklanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak?

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