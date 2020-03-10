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    • 10.03.2020 10:14
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    canlı yayın Atv izle 10 Mart Salı! Zehra Topdağ cinayetinde son dakika gelişmesi! Kadriye...

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 6 yıl önce boğularak öldürülen ve bir çuvala konan Zehra Topdağ cinayetinde şok iddialar devam ediyor. Baş şüpheli yenge Kadriye'nin ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı iddia edilen kişi edilen kişi, 10 Mart Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Hepsi ve daha fazlası programında!

    Müge Anlı canlı izle!

    Atv canlı yayında son dakika gelişmesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Zehra Topdağ'ın katili kim? Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Aradan 6 yılı aşkın bir süre geçti ancak küçük kızın katili hala bulunamadı. Ağabey Cuma ve Hümeydi Topdağ kardeşleri Zehra Topdağ'ın katilinin bulunmasını istiyor. Bş şüpheli yenge Kadriye'nin evliyken ilişki yaşadığı kişi Müge Anlı canlı yayınında konuşuyor.

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN 10 MART İZLE - TIKLA

    Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merake diyorsanız, 10 Mart Atv canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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