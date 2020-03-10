Atv canlı yayında son dakika Müge Anlı gelişmesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Zehra Topdağ'ın katili kim? Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Aradan 6 yılı aşkın bir süre geçti ancak küçük kızın katili hala bulunamadı. Ağabey Cuma ve Hümeydi Topdağ kardeşleri Zehra Topdağ'ın katilinin bulunmasını istiyor. Bş şüpheli yenge Kadriye'nin evliyken ilişki yaşadığı kişi Müge Anlı canlı yayınında konuşuyor.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN 10 MART İZLE - TIKLA

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