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    • 10.03.2020 11:28
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    • 10.03.2020 11:28
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    final mi yapacak? Kanal D dizisi ?

    final mi yapacak? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ? Her Pazartesi akşamı sevenleri tarafından merak edilen Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde şok eden sahneler yaşandı. Herkesin kaderiyle oynayan Şeniz’in sakat kalması izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Dizinin takipçileri, hayatının geri kalanını sakat geçirecek olan Şeniz karakterini sosyal medyada gündem yaptı. Mine Tugay’ın hayat verdiği Şeniz karakteri bakımlı halleriyle dikkat çekmişti. Peki, mi yapacak? Zalim İstanbul bitiyor mu? İşte yanıtı…

    Zalim İstanbul final mi yapacak?

    Zalim İstanbul final mi yapacak? Her Pazartesi akşamı ekranlara gelen Zalim İstanbul bitiyor mu? Kanal D dizisi Zalim İstanbul bu hafta sürpriz sahnelerle izleyicisiyle buluştu. Dizide bu hafta; yaptığı entrika ve kötülüklerle başta oğlu olmak üzere çevresindeki herkesin kaderiyle oynayan Şeniz, sakat kaldı ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bu gelişmenin ardından Zalim İstanbul final mi yyapacak sorusu gündeme oturdu. İşte cevabı!

    ZALİM İSTANBUL FİNAL Mİ YAPACAK?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinden üzücü haber geldi. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in paylaştığı dizi final yapacak.

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