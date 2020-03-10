Zalim İstanbul final mi yapacak? Her Pazartesi akşamı ekranlara gelen Zalim İstanbul bitiyor mu? Kanal D dizisi Zalim İstanbul bu hafta sürpriz sahnelerle izleyicisiyle buluştu. Dizide bu hafta; yaptığı entrika ve kötülüklerle başta oğlu olmak üzere çevresindeki herkesin kaderiyle oynayan Şeniz, sakat kaldı ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bu gelişmenin ardından Zalim İstanbul final mi yyapacak sorusu gündeme oturdu. İşte cevabı!

ZALİM İSTANBUL FİNAL Mİ YAPACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinden üzücü haber geldi. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in paylaştığı dizi final yapacak.