Sefirin Kızı dizisi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 12. bölümde Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirdi. Ama bu kriz, Sancar'ı uçuruma daha da yaklaştırdı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı hakkındaki araştırmaları yoğunluk kazandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra'yı adım adım tuzağına çeker. Zehra'nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk'un canını yakar.