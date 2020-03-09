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    • Magazin
    • 09.03.2020 23:48
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    • 09.03.2020 23:48
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    13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare ve Gediz canhıraş bir mücadeleye başlıyor

    Her hafta pazartesi günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisinin bu akşam yayınlanan 12. bölümünde gerilim iyice arttı. Son bölümde insanların zaaflarını kullanmakta sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çekti. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yaktı. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte . bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

    Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sefirin Kızı dizisi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 12. bölümde Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirdi. Ama bu kriz, Sancar'ı uçuruma daha da yaklaştırdı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı hakkındaki araştırmaları yoğunluk kazandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

    İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra'yı adım adım tuzağına çeker. Zehra'nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk'un canını yakar.

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