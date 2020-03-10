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    • 11.03.2020 09:25
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    Hızır Çakırbeyli zor durumda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi?

    160. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölüm Tufan'ın kızının ölmesiyle birlikte ortalık iyice karışmaya başladı. Son bölümde kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha etti. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansız bir hale geldi. Bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir.

    Hızır Çakırbeyli zor durumda! EDHO 160. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi?

    Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam ortalık iyice karıştı. Son bölümde masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden oluyor. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske attı. Bölümün ardından izleyiciler EDHO 160. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.

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