Hızır Çakırbeyli zor durumda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi?

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam ortalık iyice karıştı. Son bölümde masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden oluyor. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske attı. Bölümün ardından izleyiciler EDHO 160. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.