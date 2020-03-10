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    • 10.03.2020 19:06
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    ? kimdir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı?

    ? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Boran ve Tufan arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle son bölümde vurulduğu görülen Tekin'in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Ayrıca Tekin karakterini canlandıran 'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı?

    EDHO Tekin öldü mü? Tevfik Erman Kutlu EDHO'dan ayrıldı mı?

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 159. bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin İlyas ve Behzat'a "Boran'ı infaz edeceksiniz" sözleri dikkat çekmişti. Yeni bölümü heyecanla takip eden izleyiciler Tekin'in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki, Tevfik Erman Kutlu'nun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? İşte detaylar

    TEVFİK ERMAN KUTLU EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR&NBSP;OLMAZ'DAN AYRILDI MI?

    Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Tekin'i canlandıran Tevfik Erman Kutlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 159. bölümünde netlik kazanacak.

    TEVFİK ERMAN KUTLU KİMDİR?

    Tevfik Erman Kutlu, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Özel oyunculuk dersleri alan Tevfik Erman Kutlu, Hayat Devam Ediyor dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Bana Sevmeyi Anlat, Beyaz Gece, Kurtlar Vadisi Pusu, Bugünün Saraylısı, Kayıp Şehir ve Ağır Roman Yeni Dünya dizilerinde rol almıştır.

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