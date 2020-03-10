Nazan Kesal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı merak ediliyor. Her hafta yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Sevda Çağlayan" karakteri izleyenlerin karşısına çıkacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında, nereli? Birçok uluslararası film festivalinde ödül kazanan Nazan Kesal, son olarak "Çocuk" dizisinde oynamıştı.