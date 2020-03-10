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    • Magazin
    • 10.03.2020 15:38
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    • 10.03.2020 15:38
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    oyuncusu kimdir?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? ’nın yeni oyuncusu sorusuna yanıt aranıyor. Usta oyuncu Kesal, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde “” karakterine hayat verecek. Güzelliği ve zarafetiyle İstanbul'da bir yıldız olarak yaşamış bir kadını canlandıracak Nazan Kesal, birçok ünlü yapımdan hatırlanıyor. Nazan Kesal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmenidir.

    Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Nazan Kesal kimdir?

    Nazan Kesal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı merak ediliyor. Her hafta yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Sevda Çağlayan" karakteri izleyenlerin karşısına çıkacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında, nereli? Birçok uluslararası film festivalinde ödül kazanan Nazan Kesal, son olarak "Çocuk" dizisinde oynamıştı.

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