Perşembe akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 58. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarıldı ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürdü. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaştı. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu.

MÜJGAN'IN HAMLESİ

Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur.