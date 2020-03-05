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    • 06.03.2020 09:53
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    • 06.03.2020 09:53
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    Müjgan, Yılmaz'ı kaybedeceğini anlıyor! 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

    ATV'de saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan 'nın 58. bölümünde gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Yeni bölümde Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu. Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur. İşte . yeni bölüm fragmanı...

    Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Perşembe akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 58. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarıldı ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürdü. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaştı. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar


    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu.

    MÜJGAN'IN HAMLESİ

    Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur.

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