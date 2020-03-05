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    • 05.03.2020 17:10
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    • 05.03.2020 17:10
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    Bir Zamanlar Çukurova ? kimdir, kaç yaşında ve diziden ayrıldı mı?

    Bir Zamanlar Çukurova ? ATV ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam yaşanacak gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 58. bölüm fragmanında Demir'in Züleyha'ya silah çektiği görülüyor. Dizinin hayranları bu kapsamda Züleyha karakterini canlandıran 'in Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, , kaç yaşında ve diziden ayrıldı mı? İşte detaylar

    Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü?

    Perşembe akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam ortalık iyice karışmaya başlayacak. Yeni bölümde Züleyha'nın ölüp ölmeyeceğini merak eden izleyiciler konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü? Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında ve diziden ayrıldı mı?

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLDÜ MÜ?

    Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam netlik kazanacak. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar...

    SİLAH SESİ DUYULANA KADAR...

    Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur. Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır.

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