18 Ocak günü ortadan kaybolan 30 yaşındaki Zeynep Çapar bulundu! 10 Mart Esra Erol'da canlı yayınına telefonla bağlanan 4 çocuk annesi Zeynep Çapar neden evden kaçtı? Gözü yaşlı anne - baba kızları Zeynep'e kavuşabilecek mi?

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Hacı Bey eşi Müzeyyen ile çok mutlu olduklarını herkesin örnek gösterdiği bir çift olduğunu söylemiş ardından Müzeyyen Hanım bulunmuş eşinin kendisine telefonunda görüştüğü kişiler yüzünden şiddet gördüğünü söylemişti. Müzeyyen Hanım eşinin kendisinden çocuğunun velayetini istediğini o zaman boşanacağını söylediğini artık eşini sevmediğini ve boşanmak istediğini belirtmişti. "Karım Müzeyyen Erol iki yaşındaki çocuğumuzu evde bırakıp 10 gün önce kayıplara karıştı" diyerek Esra Erol'a başvuran Hacı bey, eşi Müzeyyen'i ikna edebildi mi? 13 gündür evden uzak olan Müzeyyen ve Hacı'nın büyük yüzleşmesi 10 Mart Esra Erol'da canlı yayınında!