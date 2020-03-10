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    • 10.03.2020 17:01
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    • 10.03.2020 17:01
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    canlı yayın izle 10 Mart Salı! Hacı ve Müzeyyen Erol çiftiyle ilgili şok gelişme

    14 Şubat'ta ortadan kaybolan Zeliha Çalışkan'ın başına ne geldi? Kayıp Zeliha ile ilgili herkesi şoke edecek detay ne? Eşi Şevket neden Zeliha'yı aramadı? Büyük kaçışta büyük şok! Bugün 'da duyacaklarınıza ve göreceklerinize inanamayacaksınız! Hacı, eşi Müzeyyen'i ikna edebildi mi? Hacı'nın çok konuşulacak hamlesi! Sır dolu kutunun içindeki çarpıcı not neydi? Hepsi ve daha fazlası 10 Mart Esra Erol canlı yayınında!

    Esra Erol'da canlı izle!

    18 Ocak günü ortadan kaybolan 30 yaşındaki Zeynep Çapar bulundu! 10 Mart 'da canlı yayınına telefonla bağlanan 4 çocuk annesi Zeynep Çapar neden evden kaçtı? Gözü yaşlı anne - baba kızları Zeynep'e kavuşabilecek mi?

    ESRA EROL CANLI İZLE ATV 10 MART - TIKLA

    Hacı Bey eşi Müzeyyen ile çok mutlu olduklarını herkesin örnek gösterdiği bir çift olduğunu söylemiş ardından Müzeyyen Hanım bulunmuş eşinin kendisine telefonunda görüştüğü kişiler yüzünden şiddet gördüğünü söylemişti. Müzeyyen Hanım eşinin kendisinden çocuğunun velayetini istediğini o zaman boşanacağını söylediğini artık eşini sevmediğini ve boşanmak istediğini belirtmişti. "Karım Müzeyyen Erol iki yaşındaki çocuğumuzu evde bırakıp 10 gün önce kayıplara karıştı" diyerek Esra Erol'a başvuran Hacı bey, eşi Müzeyyen'i ikna edebildi mi? 13 gündür evden uzak olan Müzeyyen ve Hacı'nın büyük yüzleşmesi 10 Mart Esra Erol'da canlı yayınında!

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    Haberler Magazin Esra Erol canlı yayın izle 10 Mart Salı! Hacı ve Müzeyyen Erol çiftiyle ilgili şok gelişme
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