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Survivor Yiğit Marcus Aral ile 2018 Türkiye Güzeli aşk yaşıyor! O video her şeyi ele verdi

Şevval Şahin, bir yıl aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den geçtiğimiz eylül ayında ayrılmıştı. Ortaya çıkan videoya göre 21 yaşındaki Şevval Şahin, 2018 yılında katıldığı Survivor gönüllüler takımında yarışan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladı. Miami'de tatil yapan çiftin aşkını paylaştıkları video ele verdi! İşte Survivor Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisini çektiği ve her şeyi ele veren o video...

10.03.2020 10:38 - Son Güncelleme: 10.03.2020 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





