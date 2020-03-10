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Survivor Yiğit Marcus Aral ile 2018 Türkiye Güzeli aşk yaşıyor! O video her şeyi ele verdi

Şevval Şahin, bir yıl aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den geçtiğimiz eylül ayında ayrılmıştı. Ortaya çıkan videoya göre 21 yaşındaki Şevval Şahin, 2018 yılında katıldığı Survivor gönüllüler takımında yarışan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladı. Miami'de tatil yapan çiftin aşkını paylaştıkları video ele verdi! İşte Survivor Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisini çektiği ve her şeyi ele veren o video...

10.03.2020 10:38 - Son Güncelleme: 10.03.2020 11:09
Survivor Yiğit Marcus Aral ile 2018 Türkiye Güzeli aşk yaşıyor! O video her şeyi ele verdi

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, bir yıl birliktelik yaşadığı İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.

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Survivor Yiğit Marcus Aral ile 2018 Türkiye Güzeli aşk yaşıyor! O video her şeyi ele verdi

Şevval Şahin, bir yıl aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den geçtiğimiz eylül ayında ayrılmıştı.

Survivor Yiğit Marcus Aral ile 2018 Türkiye Güzeli aşk yaşıyor! O video her şeyi ele verdi

21 yaşındaki güzel, 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladı.

Survivor Yiğit Marcus Aral ile 2018 Türkiye Güzeli aşk yaşıyor! O video her şeyi ele verdi

Miami'de tatil yapan çiftin beraberliği Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisini çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlamasıyla ortaya çıktı.

Survivor Yiğit Marcus Aral ile 2018 Türkiye Güzeli aşk yaşıyor! O video her şeyi ele verdi

2018 yılında katıldığı Survivor'da gönüllüler takımı adına mücadele eden Marcus'ın, Dominik macerası sadece üç hafta sürmüştü.

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