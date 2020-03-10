Haberler Galeri Magazin Şok sözler kel fodul! Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu eleme adayı ise bakın kim

Şok sözler kel fodul! Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu eleme adayı ise bakın kim

TV8 ekranlarında yayımlanan en heyecanlı yarışma Survivor 2020 tüm heyecanıyla seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Dün akşam yayımlanan Survivor'ın yeni bölümünde kıyasıya bir dokunulmazlık yarışması yaşandı. Yarışma esnasında ise Evrim'in Sercan'la kavgası olay oldu. Sercan Yıldırım: 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur. Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.

10.03.2020 16:06 - Son Güncelleme: 10.03.2020 16:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





