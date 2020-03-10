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Şok sözler kel fodul! Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu eleme adayı ise bakın kim
Şok sözler kel fodul! Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu eleme adayı ise bakın kim
TV8 ekranlarında yayımlanan en heyecanlı yarışma Survivor 2020 tüm heyecanıyla seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Dün akşam yayımlanan Survivor'ın yeni bölümünde kıyasıya bir dokunulmazlık yarışması yaşandı. Yarışma esnasında ise Evrim'in Sercan'la kavgası olay oldu. Sercan Yıldırım: 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur. Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.
10.03.2020 16:06
- Son Güncelleme: 10.03.2020 16:06
Şok sözler kel fodul! Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu eleme adayı ise bakın kim
Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynanırken Evrim'in Sercan'a söylediği sözler tartışma çıkardı. Survivor eleme adayları da belli oldu. Ünlüler takımı yine oyun kaybetti.
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Şok sözler kel fodul! Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu eleme adayı ise bakın kim
Ünlülüler ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen oyun sonrası haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllülerin kazandığı dokunulmazlık oyununun bitiminde ise Evrim'in Sercan'a söylediği sözler geceye damga vurdu.
Şok sözler kel fodul! Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu eleme adayı ise bakın kim
Sercan'ın Evrim'e cevap vermesi de tartışmayı alevlendirdi. Gönüllüler takımının yarışmacıları Evrim'i sakinleştirmeye ve Sercan'ı uzaklaştırmaya çalıştı.
Şok sözler kel fodul! Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu eleme adayı ise bakın kim
Dokunulmazlığı kutlayan Gönüllülerden Evrim bir anda Sercan'ın daha önce söylediği sözlere gönderme yaparak "Bugün de hantalların günüymüş mesela, yarın da hem kel hem fodulların günü olur" dedi.
Şok sözler kel fodul! Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu eleme adayı ise bakın kim
Evrim'in bu sözlerine sinirlenen Sercan ise "Ben kelliğimden utanmıyorum ama sen hantallığından utanıyorsun demek ki" dedi. Ardından daha da sinirlenen Evrim, "Ne utanacağım, ayıp senin sözlerin" dedi. İyice sinirlenen Sercan ise arkadaşlarının da uyarılarının ardından ortamdan bir süre uzaklaştı.