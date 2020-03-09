Survivor Aşkım kimdir? 2020 Survivor Aşkım boyu kaç sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. TV8'de yayınlanan ve izleyenler tarafından takip edilen Aşkım Burçe Tanay kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna cevap aranıyor. Ünlüler takımının yarışmacısı Aşkım, son bölümde konsey gecesinde adı en çok yazılan isim oldu ve eleme adayı oldu. Survivor'da bu gece diğer eleme adayları belli olacak ve Aşkım'ın eleme potasındaki rakipleri de ortaya çıkacak. İşte, Survivor eleme adayı Aşkım hakkında merak edilenler…

SURVİVOR AŞKIM BOYU KAÇ?

Yarışmada genç ismin boyu da merak edilen konulardan birisi oldu. Survivor Aşkım boyu 1.60 olarak biliniyor.