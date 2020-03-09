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    • 09.03.2020 19:24
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    • 09.03.2020 19:24
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    neden yok? ne zaman?

    neden yok? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında Pazartesi ve Cumartesi günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Sevilen yarışma programının izleyicileri Kim Milyoner Olmak İster'in neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, ne zaman? İşte detaylar

    Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

    Pazartesi ve Cumartesi günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster bugün yayıncı kuruluş ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programının yerine bu akşam saat 20.00'de Gel Dese Aşk dizisinin 1. bölümünün tekrarı yayınlanacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Mart ATV yayın akışı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Kim Milyoner Olmak İster bu hafta Cumartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Programın yerine bu akşam saat 20.00'de Gel Dese Aşk dizisinin 1. bölümünün tekrarı yayınlanacak.

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