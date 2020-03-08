Katıldığı Survivor yarışmasından hızlı bir şekilde elenen Tuğba Melis Türk, stres atmak için Dubai'nin yolunu tuttu. Güzel oyuncu ve sunucu, güneşli havada verdiği pozlarla katalog çekiminden fırlamış gibiydi.
Katıldığı Survivor yarışmasından hızlı bir şekilde elenen Tuğba Melis Türk, stres atmak için Dubai'nin yolunu tuttu. Güzel oyuncu ve sunucu, güneşli havada verdiği pozlarla katalog çekiminden fırlamış gibiydi.
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