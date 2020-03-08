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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    'dan elenen , Dubai'nin yolunu tuttu

    Katıldığı yarışmasından hızlı bir şekilde elenen , stres atmak için Dubai'nin yolunu tuttu. Güzel oyuncu ve sunucu, güneşli havada verdiği pozlarla katalog çekiminden fırlamış gibiydi.

    Süper manzara

    Katıldığı yarışmasından hızlı bir şekilde elenen , stres atmak için Dubai'nin yolunu tuttu. Güzel oyuncu ve sunucu, güneşli havada verdiği pozlarla katalog çekiminden fırlamış gibiydi.

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