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Survivor'ın yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay göründüğü gibi değilmiş (Survivor Aşkım kimdir, boyu kaç?)

Survivor 2020'de iki yarışmacısının diskalifiye olmasının ardından Ünlüler Takımına dahil olan Aşkım Burçe Tunay, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. 2000 doğumlu jimnastikçi, yarışmaya hızlı bir giriş yaptı. Yarışmanın en genç ismi olan Survivor Aşkım, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım Burçe boyu kaç araştırıyor. İşte başta Survivor Aşkım olmak üzere ünlülerin boylar...

07.03.2020 10:02 - Son Güncelleme: 07.03.2020 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





