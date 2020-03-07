Survivor'ın yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay göründüğü gibi değilmiş (Survivor Aşkım kimdir, boyu kaç?)
Survivor 2020'de iki yarışmacısının diskalifiye olmasının ardından Ünlüler Takımına dahil olan Aşkım Burçe Tunay, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. 2000 doğumlu jimnastikçi, yarışmaya hızlı bir giriş yaptı. Yarışmanın en genç ismi olan Survivor Aşkım, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım Burçe boyu kaç araştırıyor. İşte başta Survivor Aşkım olmak üzere ünlülerin boylar...
Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Survivor Aşkım hakkında en çok merak edilen boyu oldu. İşte başta Aşkım Burçe Tunay olmak üzere ünlülerin boyları.