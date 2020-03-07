Kadınlar Günü nedir? Dünyada kutlanan önemli günlerden birisi olan Kadınlar Günü neden kutlanır? Kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerini dile getirdiği günlerden birisi olan Dünya Kadınlar Günü, her ülkede olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor. Kadınlara yönelik bu özel günde etkinlikler düzenlenirken, birçok kişi sevdiklerine özel hediyeler almayı tercih ediyor. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? İşte, Kadınlar Günü tarihçesi… Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması yolunda verdiği savaşın temsili başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.

KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması yolunda verdiği savaşın temsili başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.

Bu olaylardan 52 yıl sonra Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantısında 8 Mart 1857'de New York'ta başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl Kadın günü olarak kutlanmasını kararlaştırdılar.

Kadın hakları mücadelesinde 1975 yılı büyük özellik taşıyordu. Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Bu yılın etkinlikleri arasında, Birleşmiş Milletler 8 Mart gününü Dünya Kadın Günü olarak kutlanmaya başladı. İki yıl sonra 1977'de, Birleşmiş Milletler genel toplantısında kadın hakları, uluslararası barış günü olarak kabul edildi.

KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünya Kadınlar Gününün Uluslararası barış günü olarak kabulünün altında iki temel neden açıklandı. Dünya barışının korunması, sosyal gelişim için ve temel insan haklarının kullanılması için, kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesiyle, Dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.

Günümüzde, Dünya Kadınlar Günü, kadınlar açısından çok daha farklı bir gündür.

Kadın haklarının kazanılmasında, nerelerden başlanıldığını ve bu günlere nasıl gelindiğinin hatırlanması bağlamında bu gün özel bir gündür. Dünya Kadın Günü, dünya kadınları arasında da bir dayanışma ve deneyim değişme günüdür.