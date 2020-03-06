Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’nda “ben varım” diyen kadınlar sahada

    Vodafone, da "ben varım" diyen kadınlara destek veriyor. vesilesiyle düzenlenecek ’nda , dünyanın en önemli takımlarından Atletico de Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. 7 Mart’ta saat 17:00’de ’ta oynanacak maça giriş ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek. Maç, Vodafone TV’den canlı yayınlanacak. Vodafone ayrıca maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak.

    Vodafone Kupası’nda “ben varım” diyen kadınlar sahada
    Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, da da #BenVarım diyen kadınlara destek veriyor. 'nın sponsoru olan Vodafone'un vesilesiyle 7 Mart'ta 'ta düzenleyeceği 'nda, Beşiktaş JK ve Atletico de Madrid karşılaşacak.



    Saat 17.00'da başlayacak maça giriş ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek. Maçın biletleri Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek. Maç, Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak. Vodafone ayrıca, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak.



    "VODAFONE KUPASI İLE KADIN FUTBOLUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ"
    Vodafone     Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili şunları söyledi:"Kadınların geride bırakılmadığı, dijital teknolojilerle daha fazla söz sahibi oldukları, her alanda seslerini duyurabildikleri ve daha eşit imkânlara sahip oldukları bir dünyayı destekliyoruz. 'Kadınlar futbol oynayamaz' anlayışı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Beşiktaş Kadın Futbol Takımının destekçisiyiz. Bu güven ve inançla düzenlediğimiz Vodafone Kupası ile kadın futboluna dikkat çekmek istiyoruz. Ayrıca, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacağız. 7 Mart'ta oynanacak maçta her iki takıma da başarılar diliyoruz. Vodafone Kupası'na herkesi bekliyoruz."

    BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON KADINLARI
    Futbolda     eril zihniyetle mücadelenin en önemli temsilcilerinden biri olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2014-15 sezonunda 3. Ligi şampiyonu oldu. Bu şampiyonluğun ardından Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi'ne yükselen takım, 2015-16 sezonunda Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi'nde normal sezonu namağlup lider tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. 2016- 17 sezonundan itibaren Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan takım, 2018-19 sezonunda bu ligdeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bu şampiyonluğun ardından Hollanda'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı ve 'nın da desteklediği KFEM (Kız Futbol Eğitim Merkezleri) Projesi'ne 2012 yılının Ekim ayında dahil olmuş ve bu alandaki çalışmalarına başlamıştı.

    KADIN FUTBOLUNDA DÜNYA REKORU
    Kadın     futbolunun önde gelen temsilcilerinden Atletico de Madrid Kadın Futbol Takımı'nın geçen yıl İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nin 24. haftasında Barcelona'yı konuk ettiği maçta seyirci rekoru kırılmış, karşılaşmayı 60 bin 739 kişi tribünden takip etmişti. Bu taraftar sayısı, kadınlar futbol maçlarında dünya rekoru olarak tarihe geçmişti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Vodafone Kupası’nda “ben varım” diyen kadınlar sahada
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri