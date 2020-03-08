Son dakika haberi.. Gençlik hastalığına yakalanan Fındık, tedavi gördüğü klinikte kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, sosyal medya üzerinde kısa sürede büyük üne kavuştu. Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan fındık, Yakalandığı 'gençlik hastalığı' nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu 'Fındık' hayatını kaybetti.

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