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    • Magazin
    • 08.03.2020 12:29
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    • 08.03.2020 12:30
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    Öğrenci üniformasıyla poz vermişti! öldü mü? ?

    Son dakika haberi.. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve giydiği öğrenci üniforması ile oldukça sevilen ten kötü haber geldi. Fındık hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde gençlik hastalığına yakalanan ve öğrenci üniformasıyla verdiği pozlar, mahzun bakışları ile hepimizin kalbinde taht kuran 'Fındık' adlı köpek, tedavi gördüğü klinikte veterinerler tüm çabasına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Köpeklerde Gençlik Hastalığı, bağışıklık sistemini ve solunum yollarını etkileyen bulaşıcı, viral ve akut bir hastalıktır. Daha şiddetli vakalarda hastalık, merkezi sinir sistemini ve nöronları etkileyebilir.

    Öğrenci üniformasıyla poz vermişti! Fındık köpek öldü mü?

    Son dakika haberi.. Gençlik hastalığına yakalanan Fındık, tedavi gördüğü klinikte kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, sosyal medya üzerinde kısa sürede büyük üne kavuştu. Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan fındık, Yakalandığı 'gençlik hastalığı' nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu 'Fındık' hayatını kaybetti.

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