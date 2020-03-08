Eski futbolcu Emre Aşık’ın eşiyle boşanma sürecinde yaşananlar gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Eşi Yağmur Aşık’ın şiddet gördüğünü iddia etmesi ardından da Emre Aşık’ın FETÖ’cü olduğunu söylemesi daha gündemdeki yerini korurken son olarak Yağmur Aşık’ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edildi. Çiftin çocuklarının anaokulu müdürü Pınar Akpınar Özen, Yağmur Aşık’ın yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Okul müdürü Özen’in ifadesinde “Mağdur E. de annesinin kendisini tencere kapağıyla dövdüğünü, ölmek istediğini ve cennete gideceğini söyledi” sözleri ise şoke etti.
Gaziosmanpaşa 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında dinlenen Özen, şunları söyledi:
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