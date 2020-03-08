Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.03.2020 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2020 10:24
    ABONE OL

    'ın eşi 'ın yargılandığı davada öğretmenden şok ifade! Tencere kapağıyla...

    Eski futbolcu ’ın eşiyle boşanma sürecinde yaşananlar gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Eşi ’ın şiddet gördüğünü iddia etmesi ardından da Emre Aşık’ın ’cü olduğunu söylemesi daha gündemdeki yerini korurken son olarak Yağmur Aşık’ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edildi. Çiftin çocuklarının anaokulu müdürü Pınar Akpınar Özen, Yağmur Aşık’ın yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Okul müdürü Özen’in ifadesinde “Mağdur E. de annesinin kendisini tencere kapağıyla dövdüğünü, ölmek istediğini ve cennete gideceğini söyledi” sözleri ise şoke etti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'ın yargılandığı davada öğretmenden şok ifade! Tencere kapağıyla...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri