Müge Anlı son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Remziye Yelegen, İstanbul Gaziosmanpaşa'dan, 17 Şubat'ta kayboldu. Remziye Hanım'ın kaybının üzerinden 16 gün geçti ve beklenen haber geldi. Kızı 3 yaşındayken eşi vefat eden Remziye Yelegen, oğlunu evlendirdikten sonra borç batağına batmıştı. Zor günler geçiren Yelegen, Müge Anlı ve ekibi sayesinde bulundu!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV CANLI İZLE 5 MART - TIKLA