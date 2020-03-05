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    • Magazin
    • 05.03.2020 10:27
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    • 05.03.2020 10:28
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    canlı yayın izle Atv 5 Mart! Remziye Yelegen ve kızı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu

    canlı yayınında son dakika gelişmesi! 3 çocuk annesi Remziye Yelegen, sokakta çorap satarak hayatını devam ettiriyordu. Borçları nedeniyle zor günler geçiren Remziye Yelegen 16 gün önce kayıplara karıştı. Küçük kızı Tuğba Müge Anlı'ya çıkarak annesinin bulunması için yardım istedi. Ve beklenen haber geldi. İşte 5 Mart da son dakika gelişmesi!

    Müge Anlı canlı izle!

    son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında aranan 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Remziye Yelegen, İstanbul Gaziosmanpaşa'dan, 17 Şubat'ta kayboldu. Remziye Hanım'ın kaybının üzerinden 16 gün geçti ve beklenen haber geldi. Kızı 3 yaşındayken eşi vefat eden Remziye Yelegen, oğlunu evlendirdikten sonra borç batağına batmıştı. Zor günler geçiren Yelegen, Müge Anlı ve ekibi sayesinde bulundu!

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV CANLI İZLE 5 MART - TIKLA

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