Müge Anlı 4 Mart son bölümde bir garip dolandırıcılık vakası! Papağan grubunda tanıştı, 100 bin lira dolandırıldı
Her gün birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'nın 4 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde ilginç bir dolandırıcılık vakası ele alındı. Kendisinden 11 yaş küçük Hasan Kunduz ile, bir sosyal medysa sitesinde kurulan 'papağan' grubunda tanışan ve ilişki yaşamaya başlayan Suna Yazgan, bu kişi tarafından 100 bin lirasının alındığını ve dolandırıldığını iddia etti. Sözü edilen kişi Hasan Kunduz da Müge Anlı'nın 4 Mart son bölümüne bağlandı. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. İşte Müge Anlı 4 Mart son bölümde yaşananlar.
04.03.2020 13:16
- Son Güncelleme: 05.03.2020 12:51
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