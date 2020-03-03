Survivor'da kim elendi? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor'da kim elendi sorusu hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. Survivor'a dün akşam Ünlüler takımına Aşkım Burçe Tunay ile Berkan Karabulut, Gönüllüler takımına ise Gizem Birdan ve Yunus Emre Özden katıldı. Peki, 3 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? İletişim oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SMS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Survivor'a bu hafta veda eden isim Derya Can Göçen olarak açıklandı.

SMS SIRALAMASI

1) Barış

2) Ersin

3) Parviz

4) Elif

5) Mert

6) Sercan

7) İrem

8) Derya

9) Aycan



SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam Survivor'da kıran kırana geçen iletişim oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Takımda yer alan yarışmacılar arkadaşlarından gelen resimli mesajları okuyabilme ödülünü kazandı.