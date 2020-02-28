İnternet ne zaman düzelecek? İnternette yaşanan aksaklıklardan sonra, popüler uygulamalardan olan Twitter, Facebook, İnstagram gibi uygulamalarda erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kişi erişim sıkıntısının ne zaman çözüleceğini ve yeni bir açıklama gelip gelmediğini merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. Peki, İnternet ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi mi? Gelişen teknolojik olanaklar sayesinde kablosuz ağ üzerinden internete bağlantı sağlanır. Ancak internet hizmeti yer altına döşenen kablo hatları vasıtası ile gerçekleşir.