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    • Magazin
    • 28.02.2020 15:51
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    • 28.02.2020 15:51
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    e nasıl girerim? İnternet neden yavaş, nasıl hızlanır? İnternet düzelme tarihi ve zamanı...

    Dün gece yapılan kalleş saldırı sonrasında gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar in ne zaman geleceğinin araştırmasını yapıyor. Bilindiği gibi dün gece yaşanan hain saldırı sonrasında internette ve , Facebook, Twitter ve 'ta belirgin bir yavaşlama yaşanmaya başlamıştı. Bu bağlamda erişim sorununun ne zaman çözüleceğini merak edenler resmi açıklama bekliyor. Peki, İnternet ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi mi? Turkcell'in çağrı merkezine yaptığımız aramada da erişimde yaşanan sorunun genelinde yaşanan bir durum olduğu ve araştırıldığı ifade edildi.

    İnternete nasıl girerim? İnternet neden yavaş, nasıl hızlanır?

    İnternet ne zaman düzelecek? İnternette yaşanan aksaklıklardan sonra, popüler uygulamalardan olan Twitter, Facebook, İnstagram gibi uygulamalarda erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kişi erişim sıkıntısının ne zaman çözüleceğini ve yeni bir açıklama gelip gelmediğini merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. Peki, İnternet ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi mi? Gelişen teknolojik olanaklar sayesinde kablosuz ağ üzerinden internete bağlantı sağlanır. Ancak internet hizmeti yer altına döşenen kablo hatları vasıtası ile gerçekleşir.

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