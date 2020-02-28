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    • Magazin
    • 28.02.2020 15:12
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    • 28.02.2020 16:19
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    , ne zaman düzelecek? ? 28 Şubat bağlantı sorunu

    Dün gece saatlerinden itibaren , ne zaman düzelecek soruları hakkında araştırma yapılıyor. Sosyal medya platformlarına zor erişen ya da hiç erişemeyen milyonlarca kişi arama motorlarında konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Saat 00.00 sularından itibaren internette sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bu kapsamda sorusuyla ilgili sorgulatmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Twitter'a noldu, çöktü mü? 28 Şubat nedir?

    Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

    Twitter bağlantı sorunu dün saat 23.30'dan itibaren çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda Twitter ne zaman düzelecek yönündeki araştırmalar hız kazandı. Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'a özellikle saat 00.00'dan sonra zor erişim sağlayan insanlar internetin ne zaman düzeleceğine dair araştırmalar yapıyor. Konu hakkında açıklama beklenirken internette yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahminler arasında yer alıyor. Peki, Instagram'a noldu, çöktü mü? 28 Şubat Twitter bağlantı sorunu!

    TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde Twitter'ın normale dönmesi bekleniyor.

    İNTERNET NEDEN YAVAŞ? TWİTTER FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

    Twitter, Facebook, YouTube, Instagram yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.

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    Haberler Magazin Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter çöktü mü? 28 Şubat bağlantı sorunu
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