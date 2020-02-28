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    • 28.02.2020 15:31
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    • 28.02.2020 15:31
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    Son dakika: İnternet bugün neden bağlanmıyor, sorun ne zaman düzelecek? 28 Şubat bağlantı problemi nedir?

    Son dakika haberi... İnternet bugün neden bağlanmıyor, sorun ne zaman düzelecek? İnternet bağlantısında dün gece saatlerinden itibaren ağırlık yaşandığı gözlemleniyor. İnternete bağlanamayan ya da yavaş bağlanan milyonlarca kişi bağlantı probleminin temel kaynağı hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda özellikle gece saatlerden sonra internet problemi hakkında milyonlar sorgulatmalar gerçekleştiriyor. Peki, 28 Şubat internet bağlantı problemi nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

    Son dakika: İnternet bugün neden bağlanmıyor?

    Gece saatlerinden itibaren internet bağlantısında çeşitli yavaşlamalar bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve video platformu YouTube'da yavaşlık yaşandığı görülüyor. Bu platformları gün içerisinde defalarca kullanan vatandaşlar internette yer alan problemin nedeni hakkında detayları bilmek istiyor. Peki, İnternet bugün neden bağlanmıyor, sorun ne zaman düzelecek? 28 Şubat bağlantı problemi nedir? İşte detaylar...

    İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde internet hızının normale dönmesi bekleniyor.

    İNTERNET NEDEN BAĞLANMIYOR?

    Facebook, YouTube, Instagram yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.

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