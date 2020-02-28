Son dakika: İnternet bugün neden bağlanmıyor, sorun ne zaman düzelecek? 28 Şubat bağlantı problemi nedir?

Gece saatlerinden itibaren internet bağlantısında çeşitli yavaşlamalar bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve video platformu YouTube'da yavaşlık yaşandığı görülüyor. Bu platformları gün içerisinde defalarca kullanan vatandaşlar internette yer alan problemin nedeni hakkında detayları bilmek istiyor. Peki, İnternet bugün neden bağlanmıyor, sorun ne zaman düzelecek? 28 Şubat bağlantı problemi nedir? İşte detaylar...

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde internet hızının normale dönmesi bekleniyor.

İNTERNET NEDEN BAĞLANMIYOR?

Facebook, YouTube, Instagram yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.