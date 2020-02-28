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    • Magazin
    • 28.02.2020 09:15
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    • 28.02.2020 10:28
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    2020 çöktü mü? Ne zaman düzelecek?

    Dün yaşanan kalleş saldırının ardından Türkiye'de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Bu bağlamda çöktü mü? Whatsapp neden yavaş? neden yavaş? Gibi sorular milyonlar tarafından araştırılıyor. Whatsapp'da Twitter, instagram, Facebook ve sonrası yavaşlayan ve zor hareket eden uygulamalar arasında. Whatsapp tamamen çökmedi ancak çok yavaşladı. Whatsapp'da resim ve videolar gitmiyor. Saat 00.00 sularından itibaren internette sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bazı kullanıcılar bu kapsamda İnternet ne zaman düzelecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

    28 Şubat 2020 Whatsapp çöktü mü? Ne zaman düzelecek?

    Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden yavaş? 28 Şubat 2020 Whatsapp neden yavaş. Whatsapp'da Twitter, instagram, Facebook ve Youtube sonrası yavaşlayan ve zor hareket eden uygulamalar arasında. Whatsapp tamamen çökmedi ancak çok yavaşladı. Whatsapp'da resim ve videolar gitmiyor. Whatsapp en çok ayakta kalan uygulamalar arasında yer alıyor. Whatsapp ne zaman düzelir, Whatsapp ne zaman kendine gelir hiç bir bilgi yok. Whatsapp'ı hızlandıracak ve hızlı giriş yapacak bir uygulama da yok.

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