Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden yavaş? 28 Şubat 2020 Whatsapp neden yavaş. Whatsapp'da Twitter, instagram, Facebook ve Youtube sonrası yavaşlayan ve zor hareket eden uygulamalar arasında. Whatsapp tamamen çökmedi ancak çok yavaşladı. Whatsapp'da resim ve videolar gitmiyor. Whatsapp en çok ayakta kalan uygulamalar arasında yer alıyor. Whatsapp ne zaman düzelir, Whatsapp ne zaman kendine gelir hiç bir bilgi yok. Whatsapp'ı hızlandıracak ve hızlı giriş yapacak bir uygulama da yok.