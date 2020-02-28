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    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
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    , 'un eleştirisinden sonra bir skandala daha imza attı!

    'den skandal üstüne skandal... Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde kendi programında evli ve 2 çocuk babası avukat ile aşk yaşadığını söyledi. Usta gazeteci , evli bir adamla yasak aşkını itiraf eden Ece Erken’i eleştirdi: “Yaptığının adı yasalarımızda zina ve suç!”

    Hem suçlu hem güçlü

    Ece Erken'den skandal üstüne skandal... Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde kendi programında evli ve 2 çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını söyledi. İlişkisini canlı yayında itiraf eden Erken, "Ortada yasak bir şey yok, herkes biliyor" dedi. Bu duruma kamuoyu tepki gösterirken, yasak aşk itirafına bir yorum da Hıncal Uluç'tan geldi.

    Usta gazeteci, Sabah Gazetesi'ndeki yazısında 'i şöyle eleştirdi: "Yaptığının adı hem yasalarımızda, hem inançlarımızda (İslam, Müslüman, Yahudi olun fark etmez, hepsinde) zina ve suç. Suçu teşvik etmek ise Türk Ceza Kanunu'nda bile suç."

    'BU KADAR OLMAZ' DEDİRTEN YANIT
    'un her kesimden destek gören bu yorumunu okuyan 41 yaşındaki sunucu, canlı yayında kurduğu şu cümlelerle de "Hem suçlu, hem güçlü" dedirtti: "Biz programda ahlak dağıtmıyoruz. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Geçmişte hatalarım oldu. Ama bu aşk ve aşkın cezası olduğuna inanmıyorum."

    SÖZLERİNE JET YALANLAMA
    Ece Erken, "Evliliği bitmek üzere olan biriyle beraberim. 9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar" dedi. Bu açıklama üzerine Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle 27 Ekim 2019'da çekilmiş sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

    Başından iki evlilik geçen Erken; önce Erdal Acar, ardından ise kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşayarak o dönem büyük tepki çekmişti.

    Hıncal Uluç'un Ece Erken eleştirisine sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

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    Haberler Magazin Ece Erken, Hıncal Uluç'un eleştirisinden sonra bir skandala daha imza attı!
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