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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    ile yaşadığı aşkı itiraf etti

    Bir süredir evli ve iki çocuk babası ile yaşadığı aşk tescillenen , dün şöyle dedi: ‘Ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimizi ailem dahil herkes biliyor!’

    Evli erkekle aşk yaşıyorum

    Sunuculuğunu üstlendiği programda evli erkeklerle aşk yaşayan kadınlar için demediğini bırakmayan Ece Erken, kendisine gelince bambaşka bir tavra büründü! Eski evliliğinden bir oğlu olan 41 yaşındaki sunucunun, aylardır konuşulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk önceki gün belgelendi. Benan Hanım'la evliliğinden iki kızı olan Mahmutyazıcıoğlu'nun 13 Şubat'ta boşanma başvurusu yaptığı ortaya çıktı. , yasak aşkın tescillenmesi üzerine dün canlı yayında şöyle dedi: "Ne gizli bir şey, ne de yasak bir aşk yaşıyorum. Çalışma arkadaşlarımdan aileme, evladıma kadar herkesin bildiği bir şey gizli değildir, yasak değildir. Kaçan yakalanır, biz zaten ortada yaşıyoruz her şeyi."

    MAĞDUR EŞ SESSİZ KALDI...
    Bu şok itiraf üzerine gözler, 'nun eşine çevrildi. Kadınların destek mesajları attığı ise şimdilik konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti...


    Benan Mahmutyazıcıoğlu, 12 Şubat'ta eşi ve iki kızıyla bu mutluluk pozunu yayınladı.


    Erken ile evli işadamının ilişkisi, hafta sonu gittikleri Budapeşte'de tescillendi.

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