Sunuculuğunu üstlendiği programda evli erkeklerle aşk yaşayan kadınlar için demediğini bırakmayan Ece Erken, iş kendisine gelince bambaşka bir tavra büründü! Eski evliliğinden bir oğlu olan 41 yaşındaki sunucunun, aylardır konuşulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk önceki gün belgelendi. Benan Hanım'la evliliğinden iki kızı olan Mahmutyazıcıoğlu'nun 13 Şubat'ta boşanma başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Ece Erken, yasak aşkın tescillenmesi üzerine dün canlı yayında şöyle dedi: "Ne gizli bir şey, ne de yasak bir aşk yaşıyorum. Çalışma arkadaşlarımdan aileme, evladıma kadar herkesin bildiği bir şey gizli değildir, yasak değildir. Kaçan yakalanır, biz zaten ortada yaşıyoruz her şeyi."

MAĞDUR EŞ SESSİZ KALDI...

Bu şok itiraf üzerine gözler, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşine çevrildi. Kadınların destek mesajları attığı Benan Mahmutyazıcıoğlu ise şimdilik konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti...



Benan Mahmutyazıcıoğlu, 12 Şubat'ta eşi ve iki kızıyla bu mutluluk pozunu yayınladı.



Erken ile evli işadamının ilişkisi, hafta sonu gittikleri Budapeşte'de tescillendi.