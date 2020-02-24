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Ece Erken magazin gündemine bomba gibi düştü! Önce yasak aşkı ifşa oldu sonra canlı yayında itiraf etti
Ece Erken magazin gündemine bomba gibi düştü! Önce yasak aşkı ifşa oldu sonra canlı yayında itiraf etti
Ece Erken yasak aşk ifşasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 41 yaşında ve bir çocuğu bulunan Ece Erken'in, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. 15 yıllık evliliği ve iki çocuğu bulunan Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı ifşa olan magazin programı sunucusu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etti. Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
24.02.2020 14:51
- Son Güncelleme: 24.02.2020 14:51
Ece Erken yasak aşkıyla gündeme bomba gibi düştü. Ece Erken'in, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı.
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Konuşulanlara göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı.
Geçtiğimiz günlerde isim vermeden biriyle birlikte olduğunu açıklayan Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." dedi.
Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkını köşesine taşımış ve ilişkiye dair detayları anlattı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 14 Şubat hediyesi olarak Ece Erken'e boşanma dilekçisi verdiğini yazan Mehmet Üstündağ, Mahmutyazıcıoğlu'nun eşiyle barışmak istediğini ve eve dönmenin yollarını aradığını yazmıştı. İşte Mehmet Üstündağ'ın o yazısı…
Ece Erken'in avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu sosyal medyada paylaşılan bir videoyla ortaya çıktı. 1 yıldır beraber olduklarını öğrendiğim ikili, Sevgililer Günü'nde Galvin'de yemek yedi, ardından Gizli Kalsın'a gitti. Ancak Mahmutyazıcıoğlu evli.