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    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
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    'in eşi kızı Alin'le verdiği pozla gülümsetti

    Kendisi gibi oyuncu 'le evliliğinden ikiz kızları olan , önceki gün verdiği pozlarla gülümsetti. Ünlü oyuncunun ikiz kızlarından Alin, babasıyla poz verirken bir anda uyuyakaldı.

    Baba kucağında en tatlı uyku

    Kendisi gibi oyuncu Pelin Akil'le evliliğinden ikiz kızları olan Anıl Altan, önceki gün verdiği pozlarla gülümsetti.

    Ünlü oyuncunun ikiz kızlarından Alin, babasıyla poz verirken bir anda uyuyakaldı.

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