Kendisi gibi oyuncu Pelin Akil'le evliliğinden ikiz kızları olan Anıl Altan, önceki gün verdiği pozlarla gülümsetti.
Ünlü oyuncunun ikiz kızlarından Alin, babasıyla poz verirken bir anda uyuyakaldı.
Kendisi gibi oyuncu Pelin Akil'le evliliğinden ikiz kızları olan Anıl Altan, önceki gün verdiği pozlarla gülümsetti.
Ünlü oyuncunun ikiz kızlarından Alin, babasıyla poz verirken bir anda uyuyakaldı.
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