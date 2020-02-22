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    • 22.02.2020 13:04
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    • 22.02.2020 14:03
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    fake Instagram hesapları canlı yayında bir bir ifşa oldu! Ne yaptın Ece...

    Ünlü sunucu , programında telefonunun ekranını gösterirken fena yakalandı... Instagram'a 3 milyona yakın takipçisi bulunan Ece Erken, telefonunun ekranından bir şey göstermek istedi. O anda olanlar oldu. Ece Erken'in sahte hesapları bir anda ekrana yansıyınca, sosyal medyanın diline düştü.

    Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu

    Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan , 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir görüntü göstermek istedi.

    Ancak bunun olacağını tahmin edemedi. Ece Erken'in telefonunun ekranı görüntüye geldiğinde, yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin göründü.

    'MACERACİ, SEZAİKK, ASKKK' GİBİ SAHTE HESAPLARI VAR

    Orijinal hesabının altında 'maceraci, 'sezaikk', askkkkkk' gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü.

    Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı 'Ece Erken' ve 'Ece Erken Fake' etiketleri altında binlerce paylaşım yaptı.

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