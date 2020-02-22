Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir görüntü göstermek istedi.

Ancak bunun olacağını tahmin edemedi. Ece Erken'in telefonunun ekranı görüntüye geldiğinde, yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin göründü.

'MACERACİ, SEZAİKK, ASKKK' GİBİ SAHTE HESAPLARI VAR

Orijinal hesabının altında 'maceraci, 'sezaikk', askkkkkk' gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü.

Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı 'Ece Erken' ve 'Ece Erken Fake' etiketleri altında binlerce paylaşım yaptı.